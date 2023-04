Pâques: Et c’est reparti pour les bouchons au Gothard

Comme chaque année, Pâques rime avec bouchons au Gothard. Et cette année, les vacances pascales ont commencé dans plusieurs cantons alémaniques, notamment à Bâle. Raison pour laquelle le tunnel est à nouveau pris d’assaut samedi. En effet, vers 11 h, une colonne de 14 km de véhicules patientait à l’entrée nord de l’ouvrage pour aller dans le Sud. Ce qui correspond à un temps d’attente de 2h20.

Gare aux bouchons dès mercredi après-midi

L’Office fédéral des routes (OFROU) a annoncé jeudi qu’il fallait s’attendre à de longs embouteillages et à de fortes perturbations du trafic en raison des départs en vacances, en particulier au Gothard et au San Bernardino. «L’expérience montre que le trafic commence à s’intensifier dès le début d’après-midi du mercredi précédant les jours fériés. Ce jour-là, ainsi que le Jeudi saint et le Vendredi-Saint, les voyageurs doivent prévoir des temps d’attente – notamment au portail nord du tunnel routier du Gothard».