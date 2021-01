Basketball : Et Clint Capela a disparu des radars

Atlanta, Géorgie James Harden (à droite) tente d’attaquer le panier face à Clint Capela en première mi-temps. AFP

Comme on se retrouve. Clint Capela a affronté la nuit dernière son ancien coéquipier star à Houston, James Harden. «The Beard», débarqué au Brooklyn Nets pour former un trio de rêve avec Kevin Durant et Kyrie Irving il y a quelques semaines, est sorti vainqueur de ces retrouvailles (128-132 ap).

Atlanta, Géorgie Clint Capela et James Harden avant le coup d’envoi à la State Farm Arena. AFP

Difficile toutefois d’incriminer le pivot genevois dans ce revers. Impressionnant depuis plusieurs matches, Clint Capela a eu le droit au plus petit temps de jeu (30 minutes) du cinq de base des Hawks. Le Meyrinois a comptabilisé 9 points, 11 rebonds et 2 contres avec un différentiel de +19! De très loin le meilleur de son équipe…

Pourtant, Lloyd Pierce a choisi de se passer des services de son meilleur rebondeur alors qu’il restait trois minutes à jouer dans le temps réglementaire et que sa formation menait 111-108. Fatigue? Ajustement tactique face au «small ball» adverse? Toujours est-il que Clint Capela est aussi resté sur le banc pendant toute la prolongation…

Parmi les autres rencontres de la nuit, on retiendra que les Philadelphia Sixers ont remporté le choc des conférences face aux Los Angeles Lakers (107-106) grâce notamment aux belles performances de Joel Embiid (28 points), Tobias Harris (24) et Ben Simmons (17 unités, 11 rebonds et 10 passes).

LeBron James (34 points) et les Californiens laissent la tête de l’Ouest à Utah puisque le Jazz a gagné une dixième rencontre de suite contre Dallas (116-104) dans le sillage d’un Rudy Gobert monstrueux (29 points et 20 rebonds) et d’un Jordan Clarkson (31 unités) étincelant en sortie de banc.