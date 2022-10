Hockey sur glace : Et de 10 pour Bienne contre Berne, Genève et Fribourg gagnent, pas Ajoie

Le HC Bienne a remporté le derby cantonal (2-3) pour la 10e fois de suite. Genève a facilement battu Zoug (6-1), Fribourg s’est défait de Rapperswil (0-2) et Ajoie a chuté contre Langnau (1-4).

Tout va bien pour le HC Bienne, encore vainqueur mardi soir. Claudio De Capitani/freshfocus

Le HC Bienne (2e) a empoché une septième victoire de rang. Les Seelandais se sont imposés 2-3 face au CP Berne dans la capitale. La ligne de Gaëtan Haas, Fabio Hofer (un but chacun) et Jesper Olofsson a fait la différence. Devant les filets, le gardien finlandais Harri Säteri a toutefois dû sortir le grand jeu pour que le HCB puisse poursuivre sa série victorieuse.

La statistique a été déterrée par nos confrères du Journal du Jura dans leur édition de mardi: le HC Bienne se présentait dans la capitale avec une série de… neuf victoires consécutives contre le CP Berne, matches à domicile et à l’extérieur confondus. Les joueurs d’Antti Törmänen ont sorti leur plus beau jeu et leur costume des grands soirs pour mettre sous toit une dixième victoire de rang.

Le but du 1-3 signé Gaëtan Haas, celui qui a placé le HCB en position de force dès la 35e minute? Un petit bijou, tant à la finition (feinte puis tir du revers sous la transversale) que dans sa construction (triangulation entre le top scorer Fabio Hofer, auteur du 0-1 après 5 minutes de jeu, le Suédois Jesper Olofsson et Haas). Ce derby bernois, durant lequel le puck a fusé d’un but à l’autre, a aussi valu par les arrêts spectaculaires des gardiens. Juste avant que le HC Bienne ne fasse le break, Philip Wüthrich (Berne) et Harri Säteri (Bienne) ont enchaîné deux parades miraculeuses en l’espace de… huit secondes! Le premier s’est interposé devant Jere Sallinen, le second sur une tentative à bout portant de Fabian Ritzmann (34e). Quel spectacle!

L’équipe de Johan Lundskog - avec son nouvel attaquant canadien Tyler Ennis, à peine sorti de l’avion et a crédité d’un bon match - a constamment mis le HCB sous pression, notamment en troisième période après avoir recollé au score sur un tir à distance de Thierry Bader (50e, 2-3). Dans une fin de soirée qui a été à l’avantage du CP Berne, les Biennois ont réussi à résister pour empocher trois nouveaux points qui consolident leur deuxième place au classement, à trois unités de Genève-Servette.

Le dernier revers biennois contre les Ours? Il remonte à un lointain 23 octobre 2020 (un sec 6-0 encaissé dans la capitale). Cette statistique, aussi flatteuse soit-elle pour les Biennois, démontre aussi que les Bernois viennent à peine de sortir de deux années calamiteuses sur le plan sportif. La cuvée 2022-23 du SCB n’a désormais plus grand-chose à voir avec celle qui traînait les patins ces trois dernières saisons, soit depuis son dernier titre de champion en 2019 (9e en 2020 et 2021, 11e de la saison régulière en 2022).

L’équipe d’Antti Törmänen jouera ses trois prochains matches à domicile. Ce sera contre Langnau vendredi, puis face à Zurich et Rapperswil les 1er et 4 novembre prochains.

Genève-Servette écrase Zoug aux Vernets

À l’image de Marc-Antoine Pouliot devant Sven Leuenberger, Genève a fini devant Zoug, mardi. BASTIEN GALLAY / LPS

Genève-Servette devait se faire pardonner et Zoug passait par là. Résultat: les Aigles, qui avaient titillé la faute professionnelle dimanche soir en perdant face à Davos un match qu’ils avaient mené 4 à 1, ont écrasé le double champion de Suisse en titre (5-1), mardi soir aux Vernets. Ils conservent ainsi leur statut de leader de National League.

Désireux de secouer les puces à certains de ses tireurs d’élite, qui s’étaient endormis à la mi-match 48 heures plus tôt, l’entraîneur Jan Cadieux avait décidé de rebrasser les cartes. Le Suédois Omark et le Finlandais Hartikainen, très potes en-dehors de la glace, ont été «séparés» dessus. Le premier nommé faisait trio avec Pouliot et Praplan, tandis que le capitaine Rod, habitué jusque-là à faire équipe avec ces deux derniers, était cette fois-ci aligné avec Richard et Hartikainen.

Les effets de ces rocades se sont avérés dévastateurs… pour Zoug. Un tourbillon grenat s’est abattu sur les Vernets, faisant tomber un premier fruit mûr après une minute 16 (Omark). Pouliot y est allé de son doublé (14e et 25e), avant que Sminovs (28e) et le top-scorer Filppula (36e) ne donnent au score des allures de correction. Zoug a pu sauver l’honneur en fin de deuxième période, mais sans nourrir le moindre espoir de revenir dans la partie.

Car Genève, sermonné par son staff technique, n’a pas commis la même erreur deux fois en si peu de temps. Là où Davos avait pu s’accrocher puis s’infiltrer dans la brèche, Zoug s’est heurté à un bloc équipe solide et discipliné - jusqu’au bout. Après avoir connu trois défaites lors des quatre derniers matches, les Grenat se sont à nouveau montrés dignes de leur rang. Prochaine étape: vendredi soir à Lugano.

Fribourg Gottéron prend la troisième place

Christoph Bertschy a scellé le score pour Fribourg en toute fin de rencontre. Thomas Oswald/freshfocus

La rencontre entre Rapperswil et Fribourg Gottéron, mardi soir, soit une bataille entre le 3e et le 4e du classement, avait valeur de match au sommet en Nationale League. Et dans ce duel pour une place sur le podium, ce sont les Fribourgeois qui se sont imposés (0-2).

Un peu de temps a passé à la SGK Arena avant que les 3742 spectateurs puissent voir un but. Et c’est un Fribourgeois, en la personne de Raphael Diaz, qui a trouvé l’ouverture, à la 11e minute. Mais la soirée était sous le signe des gardiens qui ont stoppé toutes les tentatives des deux formations durant le deuxième tiers.

C’est donc dans la troisième période que le match allait vraiment se décider, pensait-on. Pourtant, jusqu’à la 59e minute, la seule réussite de Diaz permettait à Gottéron d’emporter la totalité des points à disposition dans la soirée. Finalement, dans la cage vide, Christoph Bertschy a doublé la mise et scellé le score pour les Dragons.

C’est la troisième victoire consécutive pour les Fribourgeois en cinq jours et la troisième place du classement comme cerise sur le gâteau.

Maudite 13e minute pour Ajoie face à Langnau

Marc Michaelis inscrit le 3-0 pour Langnau. Jonathan Vallat/freshfocus

Après avoir déjà laissé filer deux unités une semaine plus tôt à Kloten, le HC Ajoie s’est à nouveau pris les pieds dans le tapis face à un concurrent direct. Il s’est incliné 4-1 contre les Langnau Tigers, qui ont conquis à Porrentruy un cinquième succès en six rencontres. Son début de rencontre raté a pesé très lourd au décompte final et la réaction affichée par la suite n’a pas été suffisante pour gommer ce retard de trois longueurs très vite concédé. Auteur d’un triplé à Porrentruy, Marc Michaelis a été le bourreau d’un collectif ajoulot qui ne décolle pas de la 13e place au classement et qui a subi là son neuvième revers en dix matches.

Le tournant de ce duel de la plus haute importance pour les deux formations est intervenu à la 13e minute. Alors en supériorité numérique, les Ajoulots pensent avoir égalisé sur une frappe de Guillaume Asselin. Pas convaincus que la rondelle ait totalement franchi la ligne de but, les directeurs de jeu laissent l’action se poursuivre. Naïvement, les cinq jurassiens présents oublient ensuite le retour de l’élément adverse pénalisé. Sami Lepistö, puisque c’est de lui dont il s’agit, s’en va tromper Damiano Ciaccio.

S’ensuit une longue période de séquence vidéo. L’analyse se porte d’abord sur l’action jaune et noire. Luca Boltshauser, d’un geste stupéfiant – pour ce qui pourrait être le «big save» de l’année – empêche le puck de franchir entièrement la deuxième ligne rouge. Il a donc manqué un cheveu au HCA. Puis vient le tour de la réalisation du défenseur finlandais des tigres. Persuadé qu’une position de hors-jeu est à l’origine du but du numéro 18 visiteur, le staff jaune et noir demande un coach challenge. Les juges de ligne valideront finalement la réussite, entraînant une punition automatique au terme de laquelle Ajoie concédera le 0-3, quatre secondes après avoir récupéré son cinquième homme.

Damiano Ciaccio remplacé par Tim Wolf, Thomas Thiry expulsé pour cinq minutes suite à une charge dans le dos, le début de soirée a viré au fiasco pour le HC Ajoie. A-t-il été malheureux lors de cette 13e minute? Certainement. Aurait-il mérité meilleur sort lors de la période initiale? Pas forcément. Cette récurrence dans ses entrées de scène manquées interpelle en tout cas. Celle de mardi, face à un concurrent direct, a été très difficile à supporter. En un mot, abominable. L’action débattue de la 13e minute a d’ailleurs été l’unique envoi digne de ce nom adressé à Luca Boltshauer en vingt minutes, c’est dire.

Ce manque d’entrain et cette soumission acceptée sans broncher interpellent tout autant. Alors certes, il y a eu réaction par la suite. La réduction du score avant la demi-heure d’Asselin, bouillant mardi soir, a ramené de l’envie et de l’émotion dans le jeu local. Le tiers intermédiaire a été clairement à l’avantage des hommes de Filip Pesan, contraints comme trop souvent de patiner après un retard trop tôt concédé.

Vendredi, le HC Ajoie est attendu en Léventine pour y affronter Ambri. Trois bonnes heures de route ne seront pas trop pour trouver une solution à ces départs foirés.