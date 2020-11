Cyclisme : Et de deux pour Tim Wellens

Déjà vainqueur de la cinquième étape du Tour d’Espagne, le Belge a remporté la quatorzième, mercredi.

Longue échappée

L’échappée a réussi à prendre le large après une heure de course menée tambour battant. Les sept coureurs (Arensman, Périchon, Soler, Stybar, van Baarle, Wellens, Woods) se sont assuré une marge supérieure à cinq minutes d’avance avant que l’écart se réduise légèrement sous l’impulsion des équipes Bora et surtout Astana.

La plus longue au programme

Jeudi, la 15e étape, la plus longue de l’épreuve avec 230,8 kilomètres, relie Mos et Puebla de Sanabria, près de la frontière portugaise à l’ouest de la Castille et Leon.