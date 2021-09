Motocyclisme - Et de dix pour Aegerter !

Une dixième victoire pour lui cette saison et une avance au championnat qui se monte désormais à 62 points – il en reste 150 en jeu. Le pilote bernois a été en tête du premier au dernier virage, battant de près de dix secondes l’Allemand Phillip Öttl: «La course fut bonne, il faisait plus chaud qu’hier, mais mon équipe a réussi à changer de petites choses en fonction de ces nouvelles conditions, et tout fut parfait. Mais aujourd’hui, c’est bien sûr le sentiment de tristesse qui domine. Ce que nous avons vécu hier a été terrible, nous avons tous roulé pour le pauvre Dean Berta Viñales et je lui dédie bien sûr cette victoire, en pensant très fort aux siens.»