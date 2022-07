Motocyclisme: Et de huit pour Dominique Aegerter

Et de huit à la suite: Donington Park comme Misano, comme Assen, comme partout ailleurs. En mondial supersport, Dominique Aegerter (Yamaha), tenant du titre, est décidément insatiable. En Grande-Bretagne, au terme d’une course raccourcie après un premier problème au départ, puis à la suite d’un accident survenu dans le premier tour, «Domi» n’avait qu’un seul adversaire, l’Italien Lorenzo Baldassari, le seul à l’avoir battu cette saison. C’était lors de la première manche, en Aragón.

Course raccourcie de 19 à 12 tours, on l’a dit. Après avoir viré en tête, Aegerter a cédé sa position à Baldassari au deuxième tour, au moment où Bulega (Ducati) n’évitait pas la chute. À cinq tours de la fin, alors que les deux dominateurs comptaient déjà plus de 2 secondes d’avance sur leurs premiers poursuivants, le pilote de Rohrbach a trouvé la faille, avant de résister jusqu’au drapeau à damier.