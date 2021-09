Motocyclisme - Et de neuf pour Dominique Aegerter

Dominique Aegerter (Yamaha) est bien le patron du C hampionnat du monde S upersport. Sur le circuit de Magny-Cours, dans la Nièvre, le Bernois a remporté son neuvième succès de la saison. Parti du milieu de la première ligne de la grille de départ (2e temps des qualifications), Aegerter était en tête quand la course a été arrêtée au drapeau rouge, une chute étant survenue à l’arrière du peloton dès le premier tour.

Au second départ, sur la distance ramenée à 12 rondes, «Domi» a encore été parfait. Comme à son habitude, il a augmenté peu à peu son rythme, pour se détacher au moment où son grand adversaire pour le titre mondial, le Sud-Africain Steven Odendaal, revenait de la treizième à la deuxième place. Nouvel écart au C hampionnat entre les deux hommes: 52 points, soit plus que deux courses d’avance .