Motocyclisme: Et de quinze pour Dominique Aegerter!

Dominique Aegerter, plus proche que jamais d’un nouveau sacre dans sa carrière.

Insatiable. Intouchable? Champion du monde Supersport en titre, Dominique Aegerter (Yamaha) pourra assurer un second titre d’affilée dans trois semaines, en Indonésie. En Argentine, sur le circuit de San Juan Villicum, le pilote de Rohrbach a encore été parfait ce dimanche, même si la concurrence a été très sérieuse.

En plus de De Rosa (une chute alors qu’il était en tête) et Caricasulo (Ducati), ses compagnons de podium samedi, «Domi» a eu cette fois à faire avec son seul contradicteur pour le titre, l’Italien Lorenzo Baldassari (Yamaha).

La décision s’est faite dans l’avant-dernier virage, une attaque parfaite dans un trou de souris, «Balda» obligé d’élargir la trajectoire, c’était la victoire No 25 d’Aegerter dans la catégorie, la quinzième cette année: «Ce fut une course folle. Je crois que tous ceux qui l’ont regardée ont constaté qu’elle avait été difficile, car il n’était pas possible de passer mes adversaires à l’aspiration.