Cyclisme : Et de trois pour Jakobsen sur la Vuelta

Le Néerlandais de la Deceuninck – Quick-Step a remporté au sprint mardi la 16e étape du Tour d’Espagne à Santa Cruz de Bezana, le jour de son 25e anniversaire.

Des coéquipiers à son secours

«Un jour d’anniversaire est toujours un beau jour, mais là, je suis sur un nuage. Mes coéquipiers m’ont ramené dans le peloton, et je gagne la course. C’est grâce à eux. La seule chose que je pouvais faire, c’était un sprint court, rapide. Mais ce sont eux qui ont fait tout le reste aujourd’hui (mardi). Je ne suis jamais confiant, mais je tente toujours ma chance, car si tu ne tentes pas, tu ne gagnes jamais», a soufflé le sprinteur de la formation Deceuninck – Quick-Step à l’arrivée.

Eiking reste en rouge

Au général, aucun changement: le Norvégien Odd Christian Eiking (Intermarché – Wanty-Gobert) commence la troisième et dernière semaine de course en tant que leader avec 54 secondes d’avance sur Guillaume Martin (Cofidis), et 1 minute et 36 secondes d’avance sur Primoz Roglic (Jumbo-Visma), troisième.