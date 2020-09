Il aura fallu attendre plus de deux semaines pour avoir droit au premier vrai «buzz» du Tour de France 2020. Il est apparu mardi soir sur Twitter, quand le Français Pierre Rolland a conquis tous ses suiveurs sur le réseau social à l’oiseau bleu en un simple retweet. Une maigre consolation pour le coureur de la formation dont le nom officiel est «B&B Hotels-Vital Concept p/b KTM» et qui tourne autour de la victoire ces derniers jours sans jamais réussir à décrocher le gros lot.

Mardi, Rolland était une nouvelle fois à l’avant, mais a fini battu par plus fort que lui. Il aurait pu sauver un bout de son Tour en arrachant ne serait-ce que pour un jour le maillot de meilleur grimpeur, mais le règlement n’a rien voulu savoir non plus. Il était à égalité avec son compatriote Benoît Cosnefroy, qui a conservé la tunique préférée des Français pour avoir franchi un col de 1re catégorie en tête, contre aucun à son adversaire. Quand ça ne veut pas…