Cinéma

«The Rock» est à nouveau l’acteur le mieux payé d’Hollywood

L’ancien lutteur professionnel Dwayne Johnson a empoché près de 90 millions de dollars en un an. Il se place ainsi en tête de la liste des comédiens les mieux rémunérés de la planète pour la deuxième année consécutive.

Largesses de Netflix

Parmi les stars ayant bénéficié des largesses de Netflix envers les acteurs de premier plan (140 millions de dollars en tout) figurent le deuxième du Top 10 Ryan Reynolds («Six Underground» et «Red Notice»), le numéro 3 de la liste Mark Wahlberg («Spenser Confidential») et le quatrième du Top 10, Ben Affleck («The Last Thing He Wanted»).