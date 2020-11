Classement : Et le Meilleur DJ du monde est…

Les lecteurs de «DJ Mag» ont élu le Meilleur artiste derrière les platines. Et, pour une fois, ce n’est pas Martin Garrix ni Dimitri Vegas & Like Mike.

100. Marco Carolla (-14)

99. Robin Schulz (-17)

98. 22Bullets (New)

97. Blastoyz (New)

96. Dimitri Vangelis & Wyman (New)

95. ANNA (New)

94. Mike Perry (New)

93. Deborah De Luca (New)

92. Tungevaag (New)

91. Black Coffee (-1)

90. Mike Williams (-1)

89. Burak Yeter (New)

88. Aryue (New)

87. Sunnery James & Ryan Marciano (New)

86. Green Velvet (New)

85. Plastik Funk (New)

84. Swedish House Mafia (-42)

83. D.o.D. (+13)

82. Pink Panda (New)

81. Rave Republic (+13)

80. Radical Redemption (Ré-entrée)

79. Mr. Pig (New)

78. Brennan Heart (Ré-entrée)

77. Tom & Collins (+7

76. Fisher (-13)

75. Florian Picasso (+23)

74. Kura (-34)

73. Nora En Pure (New)

72. Deniz Koyu (+9)

71. Julian Jordan (+22)

70. Blasterjaxx (-34)

69. Peggy Gou (+11)

68. Jamie Jones (New)

67. Yellow Claw (+10)

66. Nina Kraviz (-6)

65. Ummet Ozcan (-33)

64. deadmau5 (+7)

63. Breathe Carolina (-1)

62. 3 Are Legend (+8)

61. Carta (+11)

60. Boris Brejcha (+25)

59. Amelie Lens (New)

58. Will Sparks (-1)

57. Rezz (New)

56. ATB (-17)

55. DVBBS (-32)

54. Miss K8 (+15)

53. Ferry Corsten (+6)

52. Cat Dealers (-6)

51. Diego Miranda (+4)

50. Paul van Dyk (+37)

49. Wolfpack (-11)

48. Adam Beyer (=)

47. Alison Wonderland (-3)

46. Headhunterz (-17)

45. Alesso (+16)

44. Mariana Bo (+5)

43. Illenium (+21)

42. MATTN (+9)

41. Claptone (+12)

40. Tujamo (+3)

39. Vinai (-11)

38. Danny Avila (+3)

37. Diplo (+30)

36. Angerfist (-2)

35. Zedd (+15)

34. Carl Cox (+1)

33. Quintino (-8)

32. Charlotte De Witte (+42)

31. Nicky Romero (+6)

30. Vintage Culture (+17)

29. Bassjackers (+5)

28. Kygo (+24)

27. The Chainsmokers (-1)

26. Alan Walker (+1)

25. DJ Snake (-9)

24. Vini Vici (+7)

23. Fedde Le Grand (+7)

22. Eric Prydz (-5)

21. Lost Frequencies (-1)

20. Nervo (+4)

19. Above & Beyond (+3)

18. Calvin Harris (+1)

17. Hardwell (-5)

16. Tiësto (-8)

15. Skrillex (+6)

14. W&W (+4)

13. R3HAB (+1)

12. KSHMR (+3)

11. Marshmello (-6)

10. Timmy Trumpet (+3)

9. Steve Aoki (+1)

8. Oliver Heldens (-1)

7. Afrojack (+2)

6. Don Diablo (=)

5. Alok (+6)

4. Armin Van Buuren (=)

3. Martin Garrix (-1)

2. Dimitri Vegas & Like Mike (-1)

1. David Guetta (+2)