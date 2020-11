On n’en parle pas beaucoup, mais les Gotham Awards sont un premier baromètre important dans la saison des récompenses cinématographiques outre-Atlantique. Avant même les Golden Globes, dont la remise est prévue le 28 février 2021, c’est le 11 janvier que seront remis les trophées des Gotham aux meilleures productions indépendantes (ne dépassant pas les 35 millions de dollars de budget), américaines mais pas seulement. Une première prise de température, en somme, avant les nominations pour les Golden Globes et les Oscars.

Et on peut d’ores et déjà assurer, sans se tromper, que le meilleur film sera celui d’une femme, puisque les cinq longs métrages nommés dans cette catégorie sont l’œuvre d’une réalisatrice! Soit Kelly Reichardt pour «First Cow», Kitty Green pour «The Assistant» (un drame inspiré de l’affaire Weinstein) sorti le 21 octobre en Suisse romande, Eliza Hittman pour «Never Rarely Sometimes Always» sorti en Suisse romande le 7 octobre 2020, Chloé Zhao pour le road-movie «Nomadland» (avec Frances McDormand) annoncé pour la fin de l’année, et Natalie Erika James pour le film d’horreur «Relic».