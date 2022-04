Suisse : Et le meilleur gruyère est fabriqué… en Emmental

Un producteur de Sumiswald, dans le canton de Berne, a déjà remporté à trois reprises, dont cette année, la médaille d’or d’un concours international pour son gruyère AOP.

Le gruyère AOP de Michael Spychers, de la fromagerie Fritzenhaus à Sumiswald (BE), a été récompensé récemment par la médaille d’or lors d’un concours international au Wisconsin (États-Unis) qui se tient tous les deux ans, rapporte vendredi la «Berner Zeitung». Et l’artisan emmentalois n’en est pas à son coup d’essai: il s’était déjà emparé de la plus haute distinction en 2008 et 2020.