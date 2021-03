Récompenses : Et le pire film de la pire année sera…

La 41e remise des Razzie Awards aura lieu la veille de la cérémonie des Oscars, soit le 24 avril 2021. Et les nommés sont connus.

Une chose n’a pas changé au cours de l’année 2020, la pire jamais vécue par le cinéma selon le site des Razzie Awards: le meilleur, que récompenseront les Oscars (aux États-Unis), et le pire se côtoient encore et encore. Les vainqueurs du mauvais goût ou des échecs – artistiques – retentissants seront couronnés aux prochains Razzie Awards. Ils seront élus par les 1099 membres de la Framboise d’or (le trophée remis aux gagnants) répartis entre 49 états américains et 27 pays étrangers.