Coupe du monde: retrouvez les plus beaux buts du tournoi

Qatar 2022 : Et le plus beau but de la Coupe du monde est…

La FIFA a dévoilé vendredi les résultats du vote pour la plus belle réussite du Mondial de football. Le vainqueur est le Brésilien Richarlison. Remo Freuler ne figure pas dans le classement.

Richarlison, auteur d’une magnifique reprise face à la Serbie. IMAGO/Paul Zimmer

Sans surprise, le bijou inscrit par le Brésilien Richarlison face à la Serbie lors de la phase de groupes a été choisi par les internautes de FIFA.com comme le plus beau but du tournoi au Qatar. L’instance dirigeante du football mondial l’a annoncé vendredi. Contrôle dos au but suivi d’un spectaculaire enchaînement acrobatique, son geste de grande classe a dominé les autres superbes réalisations en lice pour ce titre honorifique.

1: Richarlison (Brésil – Serbie)

SRF

2: Luis Chavez (Mexique – Arabie saoudite)

SRF

3: Enzo Fernandez (Argentine – Mexique)

RTS 2

4: Vincent Aboubakar ( Cameroun – Serbie)

RTS 2

5: Neymar (Brésil – Croatie)

RTS 2

6: Salem Al-Dawsari (Arabie saoudite – Argentine)

RTS 2

7: Paik Seung-ho (Corée du Sud – Brésil)

RTS 2

8: Richarlison (Brésil – Corée du Sud)

RTS 2

9: Kylian Mbappé (France – Pologne)

RTS 2

10: Cody Gakpo (Pays-Bas – Equateur)

RTS 2

Les oubliés

Remo Freuler conclut un joli mouvement collectif.

RTS 2

Au terme d’une astucieuse combinaison sur coup franc face à l’Argentine, Wout Weghorst égalise pour les Pays-Bas.

RTS 2

D’un superbe coup franc, Marcus Rashford ouvre le score lors du duel entre l’Angleterre et le pays de Galles.

SRF