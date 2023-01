Le brochet désigné poisson de l’année 2023

Suisse : Et le poisson de l’année 2023 est…

La Fédération suisse de Pêche a élu le brochet poisson de l’année 2023. Apprécié des pêcheurs, il sait s’adapter aux évolutions de son environnement.

Après ProNatura qui a choisi mardi l’œdipode turquoise comme animal de l’année, c’est au tour de la Fédération suisse de Pêche (FSP) de choisir le poisson 2023. Et il s’agit du brochet. «Le poisson de l’année ne doit pas toujours être une espèce sous pression, mais aussi un poisson qui s’impose et qui procure vraiment du plaisir», a fait savoir Roberto Zanetti, président de la FSP, dans un communiqué de presse paru ce mercredi.

Et le brochet correspond parfaitement à cette définition. «Malgré l’évolution de ses conditions de vie due à la pression urbaine, à l’aménagement des rives des lacs et au changement climatique, il ne se porte pas plus mal aujourd’hui qu’hier. Ses populations et ses rendements de pêche sont stables depuis 20 ans», explique la FSP. En comparaison, trois quarts des espèces de poissons indigènes se sont éteintes, sont menacées ou dépendent de l’aide de la fédération.

Un prédateur qui régule l’écosystème

La FSP rappelle que «sur les sept espèces de brochet que compte la planète, deux vivent en Suisse, de préférence dans les étangs, les lacs et les cours d’eau lents». «Lorsque les rives des cours d’eau et les zones inondables sont renaturées ou ramenées à une situation proche de l’état naturel, elles servent également d’habitat attractif et de lieu de reproduction pour ce poisson», précise David Bittner, administrateur de la FSP.

Le brochet assure ainsi sa survie et améliore l’habitat d’autres espèces animales et végétales. «Il est donc aussi un ambassadeur pour des habitats intacts et de renaturations», poursuit la FSP. À noter enfin que le brochet étant un prédateur, il remplit aussi «un rôle important dans l’écosystème aquatique et régule, par sa prédation, les populations de certaines espèces de poissons».

Prisé en gastronomie Le brochet peut mesurer jusqu’à 130 centimètres de long et peser plus de 20 kilos, révèle la FSP. Fait étonnant: «les plus grands mâles sont plus petits que les femelles». De par sa taille, il est apprécié par les pêcheurs amateurs et les professionnels. Le brochet est aussi un poisson prisé en gastronomie. «Sa chair maigre, blanche et aromatique est délicieuse sous forme de goujonnettes ou de filets meunière», assure la FSP.