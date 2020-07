Football

Harry Kane a marqué le plus beau penalty de sa carrière

L’attaquant anglais de Tottenham a trouvé un joli moyen d’annoncer l’arrivée prochaine de son enfant à ses fans.

Les Anglo-saxons sont très friands de fêtes avant la naissance de leurs enfants. Il en est une, la Reveal Gender Party, qui consiste à révéler à la famille et aux amis le sexe de l’enfant à venir.

Après ce penalty plein centre, on sait donc que Harry et Katie vont accueillir un petit bonhomme, qui aura comme grandes sœurs Ivy Jane (3 ans) et Vivienne Jane (bientôt 2 ans).