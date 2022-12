La SPA remporte le Champignac 2022

Suisse romande : Et le vainqueur du Champignac 2022 est…

La Société vaudoise pour la protection des animaux a remporté la palme de l’art oratoire, samedi, avec cette perle: «Une aide forfaitaire pour les castrations et stérilisations de chiens et de chats errants ou de personnes démunies».

L’édition 2022 du Grand Prix du Maire de Champignac a eu lieu samedi à Lausanne. Depuis 1988, cette distinction récompense des personnalités de la Suisse romande qui ont brillé par leur art oratoire et leur maîtrise de la rhétorique classique. Parmi 39 candidats qui s’affrontaient cette année, c’est la Société vaudoise pour la protection des animaux (SPA) qui a remporté la palme. Le Champignac d’or a été attribué pour cette saillie parue en août dans Courrier des Bêtes: «Une aide forfaitaire a été convenue pour les castrations et stérilisations de chiens et de chats errants ou de personnes démunies.» La SPA fait fort puisqu’elle a republié une phrase déjà parue par le passé et qui lui avait valu de rafler le Champignac en 2015.

Un ministre vaudois vice-maire de Champignac

«On ne peut pas prévoir… hier»

Cheffe du Service d’oncologie médicale du CHUV, la professeure Solange Peters a également séduit le jury. Elle a obtenu la mention «Futurologie rétrospective». Le 31 décembre 2021, elle avait déclaré sur les ondes de la RTS-La Première: «Je pense qu’il est juste de dire qu’on ne peut pas prévoir demain. On ne peut même pas prévoir hier, non plus. On ne peut pas planifier ce qui se serait passé si on avait fait différemment.» Jouant le jeu, la doctoresse a annoncé son absence à la cérémonie parce qu’elle n’a pas pu la… planifier.