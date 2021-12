Classement : Et l’émoji le plus partagé de 2021 est…

Le Consortium Unicode a dévoilé le top 10 des émojis les plus utilisés à travers le monde cette année.

Selon le palmarès dévoilé par le Consortium Unicode, instance qui coordonne la standardisation des émojis, le visage qui pleure de rire 😂 arrive en tête des émojis les plus utilisés dans le monde en 2021. Il a représenté plus de 5% du total des émojis partagés au cours de cette année, par les 92% de la population en ligne qui les utilisent.

Peu de changement

À quelques exceptions près, le classement ressemble beaucoup au dernier publié en 2019 (😂 ❤️ 😍 🤣 😊 🙏 💕 😭 😘 👍). «Aussi infiniment créatif et diversifié que soit le monde, les 100 premiers émojis représentent 82% du total de partages d’émojis», explique le Consortium Unicode. «Et pourtant… il y a 3663 émojis», constate l’organisme qui livre les émojis les plus populaires pour certaines catégories. Ainsi la fusée 🚀 se place à la première place dans la catégorie transports, le biceps 💪 dans les parties du corps, le bouquet 💐 dans la catégorie plantes et fleurs, le papillon 🦋 dans celle des animaux et la personne qui fait une roue 🤸 dans la catégorie sport.