Fiscalité : Et les communes où on paie le plus d’impôts sont…

Selon que vous soyez célibataire, en famille, riche ou avec des faibles revenus, la taxation fiscale diffère selon les cantons. Le Tagi s’est lancé dans les comparaisons.

Remplissage de déclaration d’impôt 2021 20min/Vanessa Lam

Où faut-il s’installer en Suisse pour payer le moins d’impôts et quelles sont les communes qui taxent le plus? La réponse est variable tant la facture finale diverge selon le type de ménage et les revenus, selon le Tages-Anzeiger qui s’est lancé mercredi sur une comparaison nationale et interactive des données fiscales de l’Administration fédérale des contributions. Verdict: pour la classe moyenne, c’est le canton de Neuchâtel qui représente un enfer fiscal.

Ainsi pour une famille composée de deux adultes gagnant 150’000 francs par année avec deux enfants à charge, la commune la plus chère est celle d’Enges (NE), à égalité avec Les Verrières (NE). Cette famille devra verser au fisc 14,18% de ses revenus. Si elle déménage à Baar (ZG), elle ne devra aux impôts que 2,15% de ses revenus! Soit 85% de moins, ce qui représente environ 18’000 francs de moins.

Pour un célibataire qui gagne 90’000 francs par année, c’est à nouveau à Baar que la facture sera la plus basse puisqu’il devra verser au fisc 5,15% de ses revenus. À l’inverse, à Enges, qui est à nouveau la commune la plus chère, il devra remettre aux impôts 18,80% de ses revenus. C’est aussi dans le canton de Neuchâtel que les retraités, seuls ou mariés, paient généralement le plus.

Genève fait payer les hauts revenus

En ce qui concerne les hauts revenus, c’est à Genève qu’ils devront payer le plus d’impôts. Pour une famille avec deux enfants et disposant de 5 millions par an, la charge fiscale représentera 40,32% des revenus à Avully (GE), Chancy (GE), ou encore Schelten (BE). Alors qu’elle ne serait que de 18,28% si elle s’installe à Feusisberg (SZ), ce qui représenterait une économie de 1,1 million, selon le Tagi. Pour cette classe-là de la population, mieux vaut déménager en Suisse centrale, puisque c’est à Schwytz et Zoug que les 10 communes «meilleur marché» se situent.

À l’inverse, les revenus les plus faibles sont exemptés d’impôts dans de nombreux cantons. Ainsi la famille avec deux enfants ne paie rien jusqu’à un revenu de 60’000 francs à Bâle-Ville, Bâle-Campagne, aux Grisons et à Zoug. À Zoug, elle ne paie rien non plus même si elle dispose d’un revenu de 90’000 francs.

Berne le plus cher pour les bas revenus

En revanche, la charge fiscale de cette famille sera la plus élevée dans le canton de Berne, en particulier dans le Jura bernois. Dans les 10 communes les plus chères pour cette catégorie de revenus, dont Courtelary, Sonvilier, Renan, Cormoret ou Perrefitte, elle représente entre 2,97% et 2,86% des revenus. Dans le canton de Genève, très bon marché, elle ne représentera que 0,04% des revenus.