Tennis: Et les fils de Davidovich Fokina se sont encore touchés

Le petit prodige danois s’était déjà incliné contre Davidovich Fokina à Madrid alors il n’a pas dû être surpris de se retrouver mené deux sets à un, puis avec deux balles de match à sauver sur son service à 5-4 dans le 5e set. Le protégé de Patrick Mouratoglou ne s’est pas laissé déconcerter non plus par le service à la cuillère de son adversaire à… 8-8 au super tie-break! «C’est sûr, je ne m’attendais vraiment pas à ce qu’il me sorte un coup comme ça dans un moment pareil, d’autant plus qu’il servait incroyablement bien jusque-là», s’étonnait Rune.