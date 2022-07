Enquête : Et les lieux où les Suisses volent le plus sont…

Quelque 60% des Helvètes piquent parfois des marchandises ou ne paient pas des prestations. Une étude de Moneyland révèle dans quels endroits et à quelle fréquence ils le font.



Quelque 19% des sondés reconnaissent avoir déjà volé à la Migros, contre 17% à la Coop. votrepolice.ch (police cantonale vaudoise)

Avez-vous déjà piqué quelque chose à l’étalage? Ou emprunté le bus sans payer votre ticket? Vous faites donc partie des nombreux Suisses qui se laissent aller à la tentation du vol. En effet, selon une enquête du comparatif financier Moneyland.ch parue mardi, seules 40% des personnes interrogées déclarent n’avoir encore jamais rien volé. Ce qui signifie que 60% l’ont déjà fait…

Dans le bus ou au travail

Et c’est dans les transports publics que les Suisses accomplissent le plus leurs forfaits. En effet, 39% des 1500 sondés affirment avoir déjà resquillé au moins une fois intentionnellement. Et ils sont même 18% à avouer n’avoir pas payé leur ticket plus de deux fois. «Resquiller est beaucoup plus accepté socialement que le vol à l’étalage», explique Benjamin Manz, directeur de Moneyland.ch. «C’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles les Suisses sont davantage enclins à monter à bord d’un train ou d’un bus sans avoir acheté leur billet».

Le lieu de travail est aussi privilégié pour voler: 27% des sondés indiquent y avoir déjà piqué au moins une fois quelque chose. La 3e place est occupée par les hôtels, où 23% ont déjà dérobé quelque chose au moins une fois. Viennent ensuite les restaurants et le commerce de détail: 19% des sondés reconnaissent avoir déjà volé à la Migros, contre 17% à la Coop et 9% chez Lidl ou Aldi. Ils sont aussi 16% à indiquer omettre de scanner de la marchandise aux caisses de self scanning. Pas très joli non plus: 14% des personnes interrogées avouent avoir déjà piqué chez leurs proches.

À l’inverse, les vols sont les plus rares dans les magasins de télécommunications, dans des banques, des bibliothèques ou encore à la Poste.

Les hommes et les jeunes surtout

Par ailleurs, selon l’étude, les hommes sont davantage enclins que les femmes à voler. Ils sévissent particulièrement au restaurant: 24% des sondés masculins indiquent qu’ils n’ont pas payé au moins une fois contre 14% chez les femmes. Ce sont aussi les hommes qui ont le plus tendance à voler dans les supermarchés.

Plus on est jeune, plus on vole, relève encore l’enquête. En effet, les 18-25 ans ainsi que les 26-49 ans volent plus souvent que la moyenne. «Les jeunes, en particulier, ont moins de scrupules à chiper quelque chose», constate Benjamin Manz. À l’inverse, ce sont les 50-74 ans qui sont les plus honnêtes. Ils sont 90% à indiquer n’avoir jamais volé ou omis de payer de leur vie.

On ne vole pas pareil en Suisse romande

Ce sont dans les Coop et Migros que les jeunes piquent le plus de marchandises. Les caisses en self-scanning les incitent en particulier à voler: un quart des sondés déclarent ne pas avoir payé en utilisant la caisse en libre-service. Resquiller dans les transports publics est aussi l’un des sports favoris des 18-25 ans. La moitié d’entre eux indique avoir déjà omis de payer au moins une fois leur ticket.

Enfin, 15% des Alémaniques volent quelque chose à des proches contre 10% en Suisse romande. Outre-Sarine, les vols sont également nettement plus fréquents sur le lieu de travail (28%) et dans les hôtels (25%). En Suisse romande, ces valeurs atteignent respectivement 23 et 20%. Par ailleurs, 20% des Romands piquent à la Coop contre 16% en Suisse alémanique.