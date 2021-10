World’s 50 best restaurants – Et les meilleurs restaurants de 2021 sont…

Le Noma décroche cet honneur suprême pour la cinquième fois (2010, 2011, 2012, 2014). Ce sera aussi la dernière. Une nouvelle règle, établie en 2019, stipule que le lauréat ne peut plus figurer aux classements suivants. Il est directement projeté au saint des saints, la catégorie appelée The best of the best (8 inscrits dont le Suisse Daniel Humm de l’Eleven Madison Park à New York). Le vainqueur de cette année a bénéficié d’une faveur parce qu’il avait fermé, puis rouvert après un déménagement.