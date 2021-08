L’Office fédéral de la statistique a dévoilé ce mardi les prénoms que les parents ont le plus souvent donnés à leurs nouveau-nés l’an dernier. Noah et Mia remportent la palme.

Suisse : Et les prénoms les plus populaires en 2020 sont…

Les prénoms Noah et Mia ont les faveurs des parents pour prénommer leurs bébés. AFP

Comme toutes les années, l’Office fédéral de la statistique présente le palmarès des prénoms les plus populaires en Suisse pour les nouveau-nés. Pour 2020, ce sont Noah pour les garçons et Mia pour les filles qui arrivent en tête, dévoile l’OFS.

Noah détrône Liam, premier en 2019, avec 507 attributions contre 372. Matteo arrive 3e (359).

Noah (507) Liam (372) Matteo (359) Leon (332) Luca (332) Elias (315) Gabriel (310) Ben (267) Louis (256) Aaron (251)

Côté filles, Mia, conserve la première place avec 461 nouvelles petites demoiselles qui portent ce prénom, devant Emma (407), et Mila (350). A noter que les prénoms se terminant en «a» ont la cote en Suisse si l’on en juge par le top 10 recensé par l’OFS:

Mia (467) Emma (407) Mila (350) Emilia (318) Lina (312) Sofia (312) Elena (266) Lea (266) Alina (256) Laura (248)

À noter que les prénoms les plus populaires en 2020 diffèrent selon les régions linguistiques. Si Noah, Leo et Matteo ont été les plus répandus en Suisse alémanique pour baptiser les petits garçons, les Tessinois ont préféré Leonardo, Alessandro et Enea. Quant aux Romands, les parents ont choisi le classement suivant:

Gabriel Liam Noah Arthur Nathan Lucas Louis Léo Ethan Adam

Quant aux filles, Emma conserve la tête pour la 5e année consécutive. Voici le palmarès:

Emma Mia Mila Alice Eva Chloé Zoé Olivia Victoria Sofia

Mais en Suisse, tous âges et toutes régions confondus, ce sont les Daniel, Thomas et Peter qui restent les plus répandus, selon l’OFS.