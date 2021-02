Classement : Et les pubs suisses les plus vues sur YouTube sont…

Google Suisse a établi le classement des spots les plus populaires sur la plateforme en 2020. Une pub de Galaxus est en tête, devant un spot de Suisse Tourisme. L’OFSP arrive 3e tandis que DiCaprio figure dans le Top Ten.

Le beau Leonardo DiCaprio admirant une Fiat 500 se classe au 5e rang des pubs suisses les plus populaires sur YouTube. YouTube

Vous avez sans doute déjà vu cette pub pour Galaxus montrant un jeune homme apportant un café à sa dulcinée endormie et renversant le brûlant breuvage sur le lit, se faisant alors copieusement insulter par la demoiselle. Si oui, sachez que c’est le spot publicitaire le plus populaire sur YouTube en Suisse en 2020, selon la revue annuelle «YouTube Ads Leaderboard 2020», annonce Google Suisse vendredi dans un communiqué. Le classement est déterminé par un algorithme qui prend en compte les appels payés et organiques ainsi que l’engagement du public, précise-t-il.

Et Galaxus fait carrément un carton en 2020. Avec sa publicité «Cappuccino au lit», le détaillant en ligne remporte non seulement le titre de la vidéo publicitaire YouTube la plus réussie en Suisse en 2020, mais revient également deux fois encore dans le Top 10 avec d’autres spots, précise Google Suisse.

En 2e position, on trouve une publicité de Suisse Tourisme baptisée «MySwitzerland – J’ai besoin de la Suisse». Un spot qui lance «un appel émotionnel à la population locale».

Derrière, coronavirus oblige, c’est un spot de l’OFSP qui occupe la 3e place. La pub de l’Office fédéral de la santé publique avait été diffusée durant le confinement du printemps dernier et montrait les gestes barrière à suivre pour se protéger du Covid-19. À noter que l’OFSP revient encore deux fois dans ce classement avec un spot sur les mesures de quarantaine et un autre plus général.

On trouve aussi dans ce classement une pub pour la nouvelle Fiat 500 avec Leonardo DiCaprio ou encore le petit film quasi cinématographique de Denner mettant en scène une sorcière.

Le classement: