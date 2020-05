Football

Et maintenant, Bielsa a droit à sa statue

Un supporter de Leeds a fait réaliser une reproduction taille réelle de l'entraîneur argentin.

Preuve de l'amour que lui portent les supporters de Leeds, l'un d'eux est à l'origine d'un ambitieux projet. Tony Clark, 46 ans et gérant d'un magasin, a fait construire une statue grandeur nature de Marcelo Bielsa. Sa réalisation a été confiée à une entreprise proche de Bali (Indonésie) et a duré pas moins de 6 mois.

«Tout au long du projet, j'ai participé à sa modification, sa mise au point et sa mise en forme, explique Clark à Leeds Live. Au stade, mon siège est à cinq ou six rangées derrière le banc de touche. Ces deux dernières saisons, lors des matches à domicile, je l'ai beaucoup analysé, en travaillant sur les tailles et les dimensions.» La statue, faite en laiton et d'un poids total de 75 kg, est achevée et son propriétaire n'attend désormais plus que de la recevoir. Il souhaite ensuite en faire don au club de Leeds.