COVID long: apprendre à aller en deça de ses propres limites

En mai 2022, on estimait à 73 000 le nombre de personnes touchées par le syndrome de Covid long en Suisse, dont les symptômes persistent au moins 90 à 150 jours après l’infection. Les personnes concernées souffrent d’un handicap massif au quotidien, avec divers symptômes: fort épuisement même lors de peu d'efforts physiques et cognitifs, essoufflement, fortes difficultés de concentration, douleurs articulaires ou musculaires, etc. Et, comme l’écrit la «NZZ» du jour, ce qui est particulièrement caractéristique du syndrome, c’est le malaise post-exercice (PEM), appelé «crash» – un effondrement physique après avoir effectué des tâches du quotidien. Les personnes concernées restent alors souvent au lit pendant des jours. Et environ 45% d'entre elles ne sont plus en état de travailler à plein temps.