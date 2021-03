Pandémie : Le blaireau-furet suspecté d’avoir transmis le coronavirus

L’OMS a dressé une liste des animaux qui auraient servi d’intermédiaires entre la chauve-souris et l’homme pour propager la maladie. Parmi eux, un mammifère méconnu.

Avec une taille adulte comprise entre 33 et 43 centimètres, c’est un petit mammifère élancé, plutôt similaire au furet et d’un poids compris entre 1 et 3 kilos. Mais avec ses marques blanches le long du museau et du dos, sa fourrure rappelle celle du blaireau.