Tennis : Et maintenant, quel avenir pour Novak Djokovic?

Son expulsion d’Australie entérinée dimanche pourrait ainsi n’être que le début de puissants vents contraires pour le Serbe, en passe de mettre en péril la suite de sa carrière.

La position du Serbe de 34 ans est d’autant plus délicate qu’elle est ultra-minoritaire: 97% du top 100 est vacciné, selon l’ATP. Dans son unique communiqué sur l’affaire Djokovic à ce jour, l’organisation qui régit le circuit masculin «continue à recommander fortement la vaccination» aux joueurs et la considère même «essentielle» pour que le tennis «puisse exister avec la pandémie».

Dans l’immédiat, elle le prive de jouer sur son terrain de jeu favori, lui qui a triomphé neuf fois à Melbourne, et l’éloigne, au mieux, de sa quête ultime: celle du record de sacres en Grand Chelem, qu’il partage pour l’instant avec Roger Federer et Rafael Nadal (20 titres majeurs chacun).

Elle met aussi en danger sa place de No 1 mondial. Deux joueurs ont les moyens de l’en déposséder dès l’Open d’Australie, à la condition de s’y imposer: Daniil Medvedev (No 2) et Alexander Zverev (No 3).