Football/Cinéma : Et maintenant, Zlatan devient Caius Antivirus!

Le footballeur suédois Zlatan Ibrahimovic incarnera un Romain dans le prochain film de Guillaume Canet, «Astérix et Obélix: l’empire du milieu». Il l’a annoncé sobrement sur son compte Instagram.

A 39 ans, l’attaquant suédois du Milan AC incarnera un Romain, Caius Antivirus. L’annonce a été faite sans plus de détails sur son compte Instagram via la publication d’une image avec le nom de son personnage.

La chanteuse belge Angèle incarnera Falbala et l’humoriste Chicandier sera le prochain interprète d’Ordralfabétix, le poissonnier du village des irréductibles guerriers. José Garcia changera de casquette pour ne plus être Couverdepus («Astérix aux Jeux olympiques»), mais Biopix. Les humoristes McFly et Carlito joueront Radius et Cubitus, et Audrey Lamy incarnera Bonemine.