Football - Et pendant ce temps-là, à la Pontaise…

Les anneaux du stade pas vraiment olympique DR

FC Lausanne-Sport - FC Sion, dimanche, 16h30, peut-être 12’000 spectateurs (plus de 9000 tickets étaient partis vendredi sur le coup de midi). Des ambitions, des jeunes, un écrin… Le club phare de la capitale olympique met les petits plats dans les grands pour inaugurer une nouvelle fois son bijou des Plaines-du-Loup, cette fois avec du public. La fête sera sans doute belle, les premiers trois points de la saison peut-être au rendez-vous.

Pendant ce temps-là, quelques centaines de mètres plus au Sud, l’ancienne antre du LS continue de faire sa petite vie de Stade olympique qui n’a jamais accueilli les Jeux olympiques. Le stade ouvert en 1904 et rouvert en 1954 - et qui était alors totalement novateur, si si… - a connu plusieurs liftings: en 1985, 1993 et 2013. Ces temps-ci, 4,3 millions y sont réinjectés encore une fois, comme du botox sur une jambe de bois, pour le garder aux normes de la Diamond League, notamment.

Mais toutes les opérations esthétiques du monde ne peuvent rien faire contre les affres du temps et de la modernité. Le Stade olympique - où le LS n’a fêté qu’un seul titre, en 1966 - est contrainte de rester à tout jamais un monument historique, loin, très loin des standards modernes. Un état de fait qui n’empêche pas ses visiteurs et ses occupants de l’aimer et de l’utiliser, chacun à leur façon. Le projet Métamorphose est en train de transformer le quartier. La Pontaise, elle, reste droite dans ses bottes de béton armé.

Le SLO en exil

Le Stade Lausanne Ouchy, contraint et forcé d’y jouer après un exil à Nyon, y reçoit quelques centaines de personnes toutes les deux semaines et y a établi son quartier général. Peut-être que la venue de Sion en Coupe lui permettra de vibrer quelque peu samedi prochain, qui sait. Le club du Sud de la ville jouait dans le magnifique Samaranch, mais le «football moderne» a des exigences que les rives du Léman ne pouvaient pas remplir. Ce qui est vraiment très dommage, tous en conviennent.

Vendredi soir, les footballeurs qui portent les vraies couleurs lausannoises accueillaient Schaffhouse. Vu l’intérêt porté par les supporters locaux, le SLO n’a pas à s’y encombrer de pass Covid. Pas de quoi attirer les antivax: ils étaient 240 à garnir les vieux sièges oranges, jaunes et maintenant aussi des bleus tout nouveaux tout beaux de la Tribune Nord, la seule ouverte au public lors des parties de Challenge League. Dire que dans les années 50, ils pouvaient être 43’500 à pouvoir s’y presser…

Survie grâce à Athletissima

La Pontaise a connu de jolis soubresauts il y a peu grâce à Athletissima, le meeting qui la maintient en vie, sous perfusion. Les résultats y sont toujours de pointe, les meilleurs athlètes mondiaux, attirés par la piste rapide et l’altitude, sont toujours au rendez-vous, et comme le Vaudois est toujours prompt à se mobiliser par les événements, ils ont été près de 13’000 à s’y presser pour saluer comme il se doit les médaillés de Tokyo et les promesses suisses.

Ajla Del Ponte et Mujinga Kambundji aiment aussi la Pontaise. Marc Schumacher/freshfocus

Outre footballeurs du SLO toute la saison et stars des tartans tous les ans, le Lausanne-Sport athlétisme et ses quelque 350 membres, le Roller Lausanne Sport In-line, les écoles du quartier et les services communaux, dans lesquels se trouvent notamment les bureaux du Service des sports, sont encore des locataires réguliers des lieux.



On a souvent cru voir pointer au loin la date de péremption de la vénérable Pontaise arriver. Mais à chaque fois, elle arrive à repousser l’inéluctable. Athletissima y régnera jusqu’en 2026, avec l’estampille de la Diamond League. Elle accueillera également la Fête fédérale de gymnastique en 2025. Ensuite? Elle sera peut-être démolie ou on lui trouvera un autre usage. Pas grand monde ne la regrettera, mais elle aura eu une belle vie.