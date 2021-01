Samedi, il y avait 47 athlètes – dont Belinda Bencic – à devoir observer une quatorzaine stricte. Ils avaient tous eu le malheur de monter dans des avions depuis Abu Dhabi et Los Angeles, dans lesquels certaines personnes ont été testées positives au Covid-19 ensuite. L’Open d’Australie et l’Etat de Victoria ne plaisantent pas sur la question, tout le monde doit rester 14 jours en chambre, sans sortir du tout!

Dimanche, 25 joueurs et joueuses supplémentaires – a priori plusieurs qualifiés dont Henri Laaksonen – sont venus s’ajouter à ce total après un nouveau test positif dans un charter en provenance de Doha. En tout, 72 joueurs et joueuses sont désormais privés des cinq heures de sortie quotidiennes initialement autorisées.

Au menu notamment pour «Stan The Man», deux heures d’entraînement dans l’enceinte de la Margaret Court Arena avant une heure et demie en salle de fitness et une autre pour se sustenter sur le site. Et comme vous pouvez le voir dans la photo ci-dessous, tout est réglé comme du papier à musique.