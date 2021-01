Sur les réseaux sociaux, twittos, anonymes, organisations syndicales et élus n'ont pas manqué de partager leur incompréhension. Plus que le risque sanitaire, c'est la symbolique même d'un tel événement alors que la lutte contre le Covid nécessite toujours la fermeture des restaurants, bars et lieux culturels et que le couvre-feu a été avancé à 18h en Moselle, comme dans 14 autres départements français.