Des plages bondées, l’alcool qui coule à flots et des personnes en maillot de bain qui font la fête jusqu’au bout de la nuit. Vu de Suisse et du reste de l’Europe, ce type de scènes relève de la science-fiction, alors que la crise du Covid-19 continue de faire des ravages, tant sur le plan sanitaire qu’économique.

Pourtant bien réelles, ces images viennent d’Australie, à plus de 16 000 km de Suisse, où les habitants célèbrent l'«Australia Day», la fête nationale qui commémore l’arrivée de la première flotte européenne. En plein été austral avec des températures avoisinant les 30 °C, des milliers de jeunes Australiens en ont profité pour investir les stations balnéaires et boire jusqu’à plus soif, sans la moindre distanciation sociale…