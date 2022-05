Basketball : Et revoilà les Warriors en finale de NBA!

Golden State a battu Dallas 120-110, et ainsi conquis un quatrième succès décisif en finale de la Conférence Ouest. Klay Thompson a été décisif.

Trois ans après, Golden State fait son retour en finale de NBA: les Warriors, portés par Klay Thompson comme à ses plus belles heures, ont remporté (120-110) un quatrième succès contre les Mavericks, malgré le sursaut tardif de Luka Doncic, jeudi en play-off, dans l’acte V de la finale de Conférence Ouest.

Elle va disputer sa sixième finale en huit ans. Ce sera contre Boston ou Miami, encore à la lutte dans la Conférence Est, les Celtics menant 3-2 avec une sixième joute déjà décisive à domicile ce vendredi soir. Les Warriors ont été sacrés en 2015, 2017 et 2018, mais défaits en 2016 puis en 2019.

La revanche de Thompson

Comme une revanche sur le destin, c’est Thompson qui a pavé la voie de son équipe vers la finale, lui qui avait vécu l’enfer d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche lors du match No 6 fatal face aux Raptors en 2019, avant d’en subir une deuxième au tendon d’Achille droit un an plus tard.