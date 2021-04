Football - Et sa Ferrari n’est même pas rouge…

Le si discret milieu de terrain de Tottenham Heung-min Son (28 ans) fait partie des footballeurs qui ont succombé à la folie des voitures. Sa collection de bolides est estimée à 2 millions de francs. La pièce qui fait le plus parler est «LaFerrari», qui vaut à elle seule 1,4 million de francs.

Le Sud-Coréen n’a cependant pas pu suivre la tradition et se payer une Ferrari rouge. Car cette couleur fait référence à Arsenal, ennemi juré de son club Tottenham. Chez les Spurs, les voitures de couleur rouge sont bannies.

Seulement 499 exemplaires fabriqués

Le modèle noir de Son passe de 0 à 100 km/h en 2,9 secondes et il est doté d’un moteur V12 de 6,3 litres. La vitesse de pointe atteint 360 km/h.

Fabriquée à seulement 499 exemplaires, «LaFerrari» est l’une des voitures les plus exclusives du monde. Pour pouvoir prétendre à l’achat du plus puissant engin fabriqué par la marque au cheval cabré, il faut déjà faire partir de la famille et avoir possédé une Ferrari. Il se murmure même en Italie que les acheteurs potentiels ne seront pas pris en considération s’ils n’ont pas eu cinq Ferrari dans leur vie.