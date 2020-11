Rythme Entraînant : Et si c'était ça, le tube de cette année confinée?

Inspiré du gospel, «Jerusalema», du DJ Master KG, a été vu plus de 230 millions de fois sur YouTube. Chacun y va de sa vidéo sur les réseaux. Un carton qui remonte le moral.

Quand le coronavirus a forcé des milliards de personnes à se confiner, un morceau dansant inspiré du gospel et aux paroles en zoulou a rapproché les gens via les réseaux sociaux, remontant un moral en berne à travers la planète. À ce jour, «Jerusalema» a été vu plus de 230 millions de fois sur YouTube en moins d'un an. Son rythme entraînant a incité des centaines de personnes à poster des vidéos dans lesquelles elles dansent, tout sourire, sur son énergie positive, inspirée de la prière, disent ses créateurs.