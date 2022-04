Football – Et si c’était le déclic pour le Lausanne-Sport?

Les belles histoires commencent toujours par un moment magique, quelque chose qui défie la raison, mais à quoi il faut s’accrocher. Lausanne en est là. Il vient de gagner un match, cela ne lui était plus arrivé depuis le 21 novembre. Ce n’était plus une disette, mais une famine. Alain Casanova, arrivé cet hiver, n’avait enregistré que des échecs et un nul. Pour qui veut rêver de maintien, c’est totalement injouable.

Et puis il y a eu ce derby face à Servette. Pour tout dire, après une demi-heure, une domination genevoise, des occasions et ce penalty qui allait donner un but d’avance aux Grenat et assommer définitivement les Vaudois, l’espoir était mort-né. Le moment magique est là: Diaw arrête le penalty de Ro­delin. Quelques minutes plus tard, Frick ne fait qu’effleurer celui d’Amdouni. Le Genevois du LS enfoncera le clou encore deux fois, Sanches l’accompagnant pour un succès 4-1.