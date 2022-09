Test : Et si «Dark Souls» se passait durant la Révolution française?

Dans cette uchronie concoctée par un studio français, on est ainsi invité à visiter les quartiers les plus célèbres de la ville et à rencontrer des personnages emblématiques de l’histoire de France tout en pourfendant des pantins royaux. Comme dans «Dark Souls», on débloque petit à petit des points de contrôle permettant de convertir des points âprement gagnés en améliorations, afin de devenir toujours plus fort ou d’acquérir des compétences autorisant l’accès à des zones secrètes.