Finale de l'Eurovision - Et si Gjon's Tears gagnait, 33 ans après Céline Dion?

La finale du concours musical Eurovision, avec ses strass, paillettes, costumes extravagants et chansons populaires signe son grand retour samedi soir à Rotterdam, aux Pays-Bas, sous les yeux d’un public restreint dû aux contraintes sanitaires. 3500 spectateurs, testés au préalable, ont été autorisés à assister aux demi-finales, à la finale et aux six répétitions générales. Cela représente 20% de la capacité de la salle de spectacle.