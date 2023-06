Et si Guy Parmelin faisait le même choix qu’Alain Berset!

L’interview dans la «Handelszeitung»

En interview dans le magazine économique «Handelszeitung», au lendemain de l’annonce du départ d’Alain Berset, le ministre de l’Économie profite d’enfoncer quelques pics. En résumé télégraphique, ça donne: «Les relations tendues avec l’Europe? So what? L’UE a aussi beaucoup à perdre avec la Suisse comme partenaire. L’accès au programme de recherche Horizon refusé par l’UE? Demi-mesure. De nombreux pays veulent développer la recherche avec nous. L’industrie suisse risque-t-elle de rater le coche? Et alors? Jusqu’à un certain point, il s’agit aussi pour les États-Unis et l’UE de s’isoler. Si l’économie locale devait en subir des inconvénients, nous devrions peut-être aussi envisager des mesures. Enfin, les convoitises et les exigences constantes du Parlement? Rester cool. En tant que conseiller fédéral, il faut aussi savoir dire non».