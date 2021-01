Joss Stone : «Et si je me déchire en deux?»

Enceinte de son premier enfant, la chanteuse Joss Stone angoisse à l’idée d’accoucher.

Si Joss Stone a été ravie d’annoncer sa première grossesse en octobre 2019 sur son podcast, la chanteuse a vu son quotidien de transformer en cauchemar, quelques semaines plus tard. Interviewée dans «People», la Britannique de 33 ans a confié qu’elle vivait des grands moments d’anxiété à l’idée d’accoucher. Cela même si son compagnon, Cody DaLuz, est aux petits soins avec elle. «Je me souviens m’être réveillée une nuit, a-t-elle confié. Je me suis assise au bord du lit et j’ai dit à Cody: «Oh non!» et j’ai fondu en larmes.» La jeune femme a eu la soudaine impression que son accouchement était imminent: «J’ai crié qu’il fallait que le bébé sorte maintenant et je me suis dit: «Mon Dieu, et si je me déchire en deux?» Heureusement pour elle, ce terrible mal de ventre n’a été qu’une fausse alerte.