Cinéma - Et si la Lune tombait sur la Terre avant que celle-ci ne se réchauffe?

Cinéma : Et si la Lune tombait sur la Terre avant que celle-ci se réchauffe?

Exclusif! Découvrez le premier teaser du nouveau film catastrophe de Roland Emmerich, «Moonfall», dans lequel le ciel nous tombe sur la tête!

… une force mystérieuse qui fait sortir la Lune de son orbite autour de la Terre et l’envoie à toute vitesse s’écraser sur la planète bleue. À quelques semaines de l’impact et alors que le monde est au bord de l’anéantissement, Jo Fowler ( Halle Berry ), cadre de la NASA et ancienne astronaute, est convaincue qu’elle détient la clé pour nous sauver tous - mais seuls un astronaute de son passé, Brian Harper (Patrick Wilson), et un théoricien du complot, K.C. Houseman (John Bradley), la croient. Ces héros improbables vont monter une mission impossible de dernière minute dans l’espace, laissant derrière eux tous ceux qu’ils aiment…

Tel est le scénario mis en scène par Roland Emmerich dans «Moonfall», dont le premier teaser (voir ci-dessus) vient d’être mis en ligne. Pour l’instant, on y découvre surtout des images de destruction, une catastrophe format XXXXXXXL, et pas l’once d’un début d’indice sur la manière dont notre toute belle planète va être sauvée. Il paraît que Michael Peña est aussi de la partie. Cela sera-t-il essentiel?

Mais pas de souci, tout le monde devrait finir par s’en tirer (on est au cinéma, n’est-ce pas). Après tout, l’un des tout premiers films du réalisateur allemand ne s’intitulait-il pas «Le principe de l’arche de Noé»? Et Emmerich n’est pas un débutant en matière de civilisations menacées de périr de manière spectaculaire: on lui doit tout de même «Independence Day», en 1996, qui narrait la fin du monde causée par l’invasion d’extraterrestres vraiment décidés à ne laisser aucune chance aux humains. Ou encore «Le jour d’après» (en 2004), qui racontait un changement climatique… vers l’ère glaciaire. Mais aussi «2012» (en 2009), basé sur le calendrier maya, qui s’arrêtait en… 2012, donc. Et on est toujours là.