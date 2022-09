Football: Et si la Premier League ne reprenait qu’en octobre

Au-delà de cette minipolémique, les problèmes de la Premier League pourraient se poursuivre et poser de gros soucis au niveau du calendrier. En effet, les funérailles de l’ancienne reine d’Angleterre sont annoncées pour le lundi 19 septembre. En présence de 2000 invités, elles se dérouleront à l’abbaye de Westminster. Des centaines de milliers de personnes sont également attendues dans la capitale anglaise durant ce week-end, ce qui pourrait entraîner un redéploiement de la police et un manque de personnel disponible pour assurer la sécurité des matches de football.

Un Chelsea – Liverpool haut en couleur

La Ligue des nations arrive

Annulation ou pas? That is the question… La ligue et les clubs essaieront d’organiser tous les matches qu’ils pourront le week-end prochain, le sentiment étant qu’un tour partiellement terminé est mieux que pas de tour du tout…