Acheter et repartir avec ses petits pois, son poisson et ses fruits rouges surgelés dans le même contenant, cela deviendra-t-il bientôt possible en Suisse? Le conseiller national zurichois Andri Silberschmidt a en tout cas déposé une motion en ce sens au Conseil national. Objectif? Limiter le gaspillage d’emballages en vendant même des produits surgelés en vrac.