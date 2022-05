Santé : Et si la Suisse adoptait elle aussi un «congé menstruel»?

L’Espagne envisage d’instaurer dans la loi un congé en ce sens pour les femmes souffrant de règles particulièrement douloureuses. La présidente de la JS demande que la Suisse suive.

La décision serait une première en Europe: en Espagne, le gouvernement de gauche envisage d’instaurer dans la loi un «congé menstruel» pour les femmes souffrant de règles particulièrement douloureuses. Cette mesure pourrait figurer dans un projet de loi sur l’avortement visant à consolider le droit à l’interruption volontaire de grossesse et les droits reproductifs et qui devrait être adopté mardi en Conseil des ministres. Seuls des pays comme le Japon, Taïwan, la Corée du Sud, l’Indonésie ou la Zambie ont des lois comparables.

Fossé «flagrant» avec la Suisse

Pour rappel, le National vient de débattre cette semaine l’idée de classer les produits d’hygiène féminine dans la liste des biens de première nécessité afin qu’ils bénéficient d’un taux de TVA réduit. Le fossé est donc «flagrant» entre la Suisse et l’Espagne, selon Ronja Jansen. «Cela montre à quel point la Suisse est à la traîne», estime-t-elle.

L’idée de la jeune socialiste bénéficie du soutien de la conseillère nationale Tamara Funiciello (PS/BE). Les menstruations et l’endométriose sont un sujet tabou, relève-t-elle. «Toute la société s’oriente vers les personnes qui n’ont pas leurs règles». Raison pour laquelle il doit y avoir un changement dans l’ensemble du monde du travail, prône-t-elle.

«Personne n’ose se déclarer malade»

Car la pression sur le marché du travail est telle en Suisse que presque personne n’ose se déclarer malade - que ce soit une femme ou un homme. «Si en plus on fait valoir des douleurs menstruelles, c’est encore plus mal compris», estime-t-elle. Résultat: les femmes qui souffrent pendant leurs règles se battent pour passer la journée en avalant des médicaments, explique-t-elle. Elle prône donc un climat de travail dans lequel les employés – quel que soit leur sexe – restent à la maison lorsqu’ils sont malades ou ne se sentent pas bien.