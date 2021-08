Hollywood : Et si le dernier Tarantino était un nouveau «Rambo»?

Le réalisateur américain Quentin Tarantino a déclaré qu’il dirigerait bien Adam Driver dans un remake du premier film de la saga «Rambo».

Quentin Tarantino. imago images/UPI Photo

Le réalisateur de «Reservoir Dogs», «Pulp Fiction», «Kill Bill» et autre «Inglorious Basterds» a déclaré en juin dernier qu’il allait prendre sa retraite, non sans avoir préalablement mis en scène un onzième et dernier film. Oui, mais lequel?

Invité du podcast «The Big Picture», Quentin Tarantino, 58 ans, a lâché une piste: le roman de David Morrell publié en 1972 qui a inspiré le mythique «Rambo» de Ted Kotcheff, sorti en 1982, avec Sylvester Stallone. «Si je voulais juste faire un bon film, pour être sûr qu’il soit vraiment bon, j’adapterais «First Blood», de David Morrell. Pas le film «Rambo», mais le roman», a-t-il confié. «À chaque fois que je le lis, je trouve les dialogues si fantastiques que je les lis à voix haute. Ce serait tellement bon.»

Tarantino a même suggéré l’acteur qu’il verrait à la place de Sylvester Stallone: Adam Driver! Ou plus précisément «le type de «Girls», comme il l’appelle, en référence à la série qui a fait connaître le comédien. Depuis, Adam Driver, 37 ans, s’est construit une réputation en béton, puisqu’il a tourné sous la direction de Jim Jarmusch («The Dead Don’t Die»), Spike Lee («BlacKkKlansman»), Martin Scorsese («Silence»), Terry Gilliam, Steven Soderbergh, Leos Carax («Annette») et Ridley Scott («House of Gucci»), sans oublier un double petit passage par «Star Wars».

Et Quentin Tarantino ne s’est pas arrêté en si bon chemin, puisqu’il a ajouté qu’il verrait bien, pour interpréter le shérif Teasle (joué par Brian Dennehy dans le film original), un certain Kurt Russell, ce qui ferait la quatrième collaboration entre les deux hommes après «Boulevard de la mort», «Les 8 salopards» et «Once Upon a Time… in Hollywood».

Pour mémoire, la bande-annonce de «Rambo», version 1982:

Mais que les fans du réalisateur ne s’emballent pas. Des projets avortés, Tarantino en a fomenté plus d’un. En attendant de découvrir si celui-ci aboutira en chef-d’œuvre ultime du maître, ils pourront lire sa novélisation de «Once Upon a Time in Hollywood» (la version française sera disponible ce mois d’août 2021), son dernier film en date.