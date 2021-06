Conseil des États - Et si l’école de recrues permettait d’apprendre une 2e langue?

Faire son école de recrues permettait de réels échanges entre les régions, cultures et classes sociales, estime le Jurassien Charles Juillard.

L’apprentissage des langues est vivement encouragé en Suisse. Mais malgré les efforts des cantons pour développer des programmes d’enseignement des langues ou la promotion des échanges linguistiques, on parle toujours moins une 2e langue nationale. Devant ce constat, le sénateur Charles Juillard (Centre/JU) propose que l’armée aide les jeunes citoyens à développer leur bilinguisme. Il propose notamment que les recrues mettent à profit leur temps sous les drapeaux pour apprendre à parler allemand, français ou italien. En immersion.

«Par le passé, on a souvent considéré l’armée comme le principal lien social entre les diverses régions, les différentes cultures et classes sociales de notre pays, relève-t-il dans une interpellation qu’il vient de déposer à Berne. Faire son école de recrues permettait de réels échanges entre les régions, cultures et classes sociales. C’était l’occasion d’apprendre à se connaître d’un bout à l’autre de la Suisse. Presque chaque soldat avait l’occasion de fraterniser avec un citoyen suisse d’une des autres langues nationales».