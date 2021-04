Mobilité - Et si l’État offrait un abonnement Mobilis à tous les Vaudois?

L’urgence climatique actuelle est également liée à une urgence sociale et économique. En effet, de nombreux ménages ont eu des pertes de revenus conséquents à cause de la crise sanitaire. Cette constatation a été établie par le comité de cette initiative qui regroupe une dizaine d’organisations, dont le Parti ouvrier populaire vaudois (POP Vaud), Solidarités-Vaud, les Jeunes Verts ou encore l’association de défense et de détente des retraités (AVIVO).

Jeunes et moins jeunes s’allient donc pour défendre une cause commune: lutter contre la précarité des étudiants et des retraités. Mais le comité d’initiative ne veut pas pour autant délaisser le reste de la population. «Entre 1990 et 2013, le coût des billets de transports a augmenté de 80%, ce n’est pas anodin», a argumenté Anaïs Timofte, présidente du POP Vaud.